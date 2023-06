Los equipos de rescate trabajan a contra reloj para rastrear el origen de los sonidos que se han escuchado este miércoles en la zona del Atlántico Norte donde se busca al sumergible turístico desaparecido desde el pasado domingo con cinco personas a bordo, cuando descendió para visitar los restos del Titanic, situados a casi 4.000 metros de profundidad.

La Guardia Costera de Estados Unidos ha centrado las labores de los robots operados por control remoto (ROV) en el área donde un avión canadiense detectó los ruidos submarinos, mientras se reduce la ventana de tiempo para encontrar a los tripulantes con vida, a los que en el mejor de los casos ya solo les quedarían menos de 24 horas de suministro de aire. Según cálculos basados en los datos proporcionados por la propia compañía OceanGate Expeditions, propietaria del sumergible, el aire respirable del habitáculo se acabaría el jueves 22 de junio entre las 12:00 y las 13:00, hora peninsular española.

Equipos de Estados Unidos, Canadá y Francia participan en la búsqueda, que cubre un área de mar abierto de casi 20.000 kilómetros cuadrados -prácticamente tan grande como la Comunidad Valenciana-, donde su misión es encontrar un objeto de menos de siete metros de longitud y 2,5 de diámetro. Eso si ha logrado regresar a la superficie y se encuentra a la deriva, ya que, en caso de que el batiscafo se encuentre varado en el fondo marino, una de las mayores dificultades sería hacer que ascienda de nuevo, algo extremadamente complicado desde el punto de vista técnico.

En la operación participan aviones y buques de los servicios de guardacostas de Estados Unidos -que coordina el despliegue- y Canadá, equipados con cámaras y sonares. También colaboran barcos privados, y Ottawa prevé enviar más buques de su Guardia Costera.

Canadá ha lanzado al agua sonoboyas para escuchar cualquier sonido que pueda proceder del Titan, y también se ha unido a las labores de búsqueda el Deep Energy, un buque de colocación de tuberías que cuenta con un robot de exploración submarino, así como otras embarcaciones privadas de investigación, incluido el Polar Prince, que transportó al batiscafo a su punto de inmersión. Está previsto que el buque francés Atalante, que cuenta con el robot submarino 'Victor 6.000', llegue al área este mismo miércoles. Como su nombre indica, este robot puede operar hasta a 6.000 metros de profundidad, y lleva en funcionamiento casi un cuarto de siglo, por lo que cuenta con una amplia experiencia en este tipo de tareas.

"No es una comunicación de seguridad"

A pesar de que la detección de estas señales ha reavivado la esperanza de encontrar con vida a los cinco tripulantes del sumergible, los especialistas ponen en duda que los sonidos hayan sido realizados de manera deliberada por el piloto o por alguno de los otros cuatro ocupantes.

José Luis Martín, marino mercante experto en submarinos, ha asegurado al programa de TVE Hablando claro que, "si los posibles golpes son ciertos, el piloto no está realizando una comunicación de seguridad. No se dan golpes cada 30 minutos, eso no comunica ni significa absolutamente nada". Martín ha puesto como ejemplo el procedimiento de emergencia llevado a cabo por la tripulación del submarino ruso Kursk, que naufragó en las aguas del Mar de Barents con 118 personas a bordo, y realizaron golpes en el casco con un martillo "con un intervalo de tres segundos", lo que "indicaba clarísimamente que aún había vida".

El modelo Titan de OceanGate tiene capacidad para sumergirse a 4.000 metros, a una velocidad de aproximadamente 30 metros por minuto. Puede transportar a cuatro personas más el piloto, con una autonomía de hasta 96 horas bajo agua, según datos de la propia compañía. Pero no es autónomo, y necesita que un barco nodriza lo remolque hasta el lugar de inmersión, lo guíe tanto en el descenso como en el ascenso, y luego lo recoja. Además, se tiene que abrir desde fuera, por lo que los tripulantes necesitan de asistencia para poder salir del habitáculo.

Sin embargo, el sumergible cuenta con un sistema de emergencia que, incluso en el caso de que se produzca una falla crítica del sistema eléctrico, le permitiría regresar a la superficie. Este hecho alimenta la esperanza de que, si no ha quedado atrapado en el fondo marino, haya podido emerger de nuevo, aunque se encontraría a la deriva y sin posibilidad de comunicarse o señalar su posición.