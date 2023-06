El PP acusa a Vox de "romper" el entendimiento en Extremadura y dice que no pactará "a cualquier precio"

El portavoz de campaña y vicesecretario de Cultura y Sociedad Abierta del PP, Borja Sémper, ha acusado al vicepresidente de Acción Política de Vox, Jorge Buxadé de "romper toda posibilidad de entendimiento" en Extremadura, y ha defendido que no van a a pactar "a cualquier precio", ni van a "renunciar a sus principios más elementales", como la lucha contra la violencia machista.

En una rueda de prensa en el parque deportivo de Puerta de Hierro de Madrid para presentar acciones de campaña, se ha mostrado muy crítico con que Vox, "con el 8% de los votos", quiera "imponer" sus criterios y políticas a la candidata del PP a la Presidencia de la Junta, María Guardiola, que quedó segunda, a pocos votos del PSOE.

Además, el dirigente 'popular' ha insistido en que no quieren "repatirse sillones, ni poder" y que la negociación "no es un zoco" o "mercadeo". "No es incompatible tener discrepancias y llegar a acuerdos con el discrepante, pero no a cualquier precio, no al precio de convertirte en algo que no eres", ha señalado.

Así, ha subrayado que forma parte de sus principios "no aceptar las imposiciones de la minoría, no someter los gobiernos a minorías parlamentarias y no someter los gobiernos a minorías parlamentarias que no tienen respuestas a los problemas de gestión cotidianos".

Repetición electoral Sobre si habrá repetición electoral en Extremadura, Sémper ha asegurado que "no será responsabilidad del PP". Además, ha asegurado, que los extremeños votaron "por el cambio", y ha considerado que si otros partidos no lo permiten, y se repiten las elecciones, será porque "están en la estrategia". Asimismo el portavoz de campaña 'popular' ha criticado que Buxadé se desplazara a Extremadura cuando la conformación de la Asamblea a "romper toda posibilidad de entendimiento y acuerdo". También ha mostrado el respaldo de la dirección nacional a la líder del PP en Extremadura por rechazar gobernar en coalición con Vox, pues ha argumentado que sus responsables territoriales son los que "conocen su tierra" y "están al frente de las negociaciones" para saber qué es lo mejor para la región. Sobre las acusaciones de Santiago Abascal de que 'Génova' está detrás de que Guardiola no pacte en Extremadura, Sémper ha señalado que el líder de Vox debe estar "desconectado" de la realidad, pues ha recalcado que su candidata se mantiene "firme" en la "palabra dada" a los ciudadanos en campaña, apostando por un Gobierno en solitario. En el caso de Murcia, Sémper también ha defendido un Gobierno en solitario de su partido, ya que "el PP está a dos escaños de la mayoría absoluta" y ha lamentado que Vox se ponga "estupendo". "¿Esto es serio? A nosotros no nos lo parece", ha aseverado.