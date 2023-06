“Veo el horizonte. Hay una franja azul. Es la Tierra, es preciosa. ¡Hola universo!”. De esta manera tan espontánea reaccionaba hace 60 años, la rusa Valentina Tereshkova en su viaje al espacio exterior, el primero realizado por una mujer.

Salir de la Tierra hasta entonces solo había sido posible para unos cuantos privilegiados como el también ruso Yuri Gagarin (1961) o el estadounidense Alan Shepard (1962). Con Tereshkova se creyó que la seguirían muchas más, sin embargo, su hazaña no fue replicada por otra mujer -la rusa Svetlana Savítskaya- hasta 19 años después. Un año más tarde, lo hizo también Sally Ride, convirtiéndose en la primera mujer estadounidense en viajar fuera de la Tierra.

Desde entonces, el papel de la mujer ha ido adquiriendo peso dentro de la industria espacial con personalidades como Mae Jemison, la primera afroamericana en viajar al espacio en 1987 o Peggy Whitson, comandante de la Estación Espacial Internacional (EEI) en 1996. También con el viaje espacial integramente femenino (2019) - aunque retrasado unos meses por falta de trajes para mujeres- o con la italiana Samantha Cristoforetti, la primera europea en caminar por el espacio (2022). En 2024 se podría alcanzar un nuevo hito: la llegada de la mujer en la Luna, la estadounidense Christina Koch, con la misión Artemis II. En la misión lunar habrá un astronauta negro, algo que es, asimismo, inédito hasta el momento.

“Los astronautas son los embajadores de la ciencia espacial, la astrofísica y la tecnología. Llevar la igualdad a este campo es esencial por su visibilidad en la sociedad y como demostración de las capacidades humanas independientemente del sexo, color, etc.”, cuenta a RTVE.es la astrofísica del Observatorio Astronómico Nacional (OAN), Marina Rodríguez, sobre la importancia de los viajes espaciales.

Así fue el ‘viaje a las estrellas’ de Tereshkova

Con tan solo 26 años, Valentina Tereshkova pasó casi tres días pilotando la nave Vostok 6 y orbitó sobre la tierra 48 veces. Aunque el lanzamiento comenzó oficialmente el 16 de junio de 1963, lo cierto es que el ‘viaje hacia las estrellas’ de Tereshkova había comenzado mucho tiempo atrás.

Procedente de un pequeño pueblo en Yaroslavl, centro de Rusia, Tereshkova se inició en el paracaidismo desde muy joven, sin imaginar que acabaría viendo su país desde la ventana de una nave espacial. Mientras escuchaba con entusiasmo a través de la radio la salida de la Tierra del primer hombre, el astronauta ruso Yuri Gagarin, en 1961, Tereshkova desarrolló la enfermedad del “espacio exterior” y afirmó que quería convertirse en cosmonauta, según el libro Valentina Tereshkova, The First Lady of Space: In Her Own Words (2015) que recoge los recuerdos de la astronauta.

Poco después fue seleccionada como una de las cinco mujeres, de entre más de 400 aspirantes, para formar parte de la misión que le daría el “billete” al espacio. Durante meses recibió una formación intensiva en la ‘Ciudad de la Estrellas’ -instalación de entrenamiento espacial rusa- que incluyó cursos de pilotaje y de ingeniería espacial, así como pruebas de aislamiento. Quedó a la cabeza del grupo, pero reconoce que había dudas sobre cómo organizar su entrenamiento -por las contradictorias teorías sobre si el cuerpo femenino estaba o no preparado para viajar al espacio- y que escuchó frecuentemente frases de sus instructores como "hazlo como un hombre lo haría".

De su viaje, Tereshkova -que adoptó el nombre en clave de chaika (gaviota)- recuerda cómo apenas podía respirar ni moverse en el despegue. También el silencio atronador de la nave tan solo roto por las voces terrenales que le llegaban de la radio y su “ajetreado día a día” como astronauta para captar fotos, datos o hacer experimentos. Destacó también la “carga psicológica” del viaje y los problemas técnicos y la dificultad de acostumbrase a la gravedad y la pérdida de la noción del tiempo. “Me desperté sobresaltada al sentir mis manos flotando en el espacio”, explica en el libro.