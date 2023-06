Trias y Maragall buscan un acuerdo para gobernar juntos en Barcelona

A pocos días de la sesión de investidura, prevista para este sábado, Junts y ERC continúan tratando de cerrar un acuerdo de gobierno en el Ayuntamiento de Barcelona. Según ha podido saber RTVE a través de fuentes de la negociación, ambos partidos mantienen contactos para tratar de alcanzar el pacto, aunque hay aún flecos abiertos y no dan nada por cerrado.

Por el momento, ERC y Junts solo avanzan que la negociación va avanzando "bien", aunque los republicanos también señalan que este viernes por la tarde está prevista una reunión del Consell nacional del partido.

En las elecciones del pasado 28M, el candidato de Junts, Xavier Trias, se erigió como el más votado con 11 concejales. El PSC, por su parte, fue la segunda fuerza con diez concejales, seguido de Barcelona en Comú, con nueve, y ERC, con cinco.

Cinco partidos sin mayoría

En este contexto, y sin una mayoría en ninguno de los casos para ser elegido alcalde en la primera ronda, los pactos se convierten en la clave para gobernar. Desde entonces, se han puesto sobre la mesa varias opciones de coalición.

El PSC de Jaume Collboni busca configurar una mayoría alternativa a los partidos independentistas, pero para ello necesita el apoyo de los 'comunes' y el PP, dos partidos que han cruzado vetos, dejando la situación en punto muerto. De hecho, este mismo jueves el PP se ha mostrado dispuesto a hablar de su apoyo si la actual alcaldesa, Ada Colau, sale de la ecuación.

Mientras, BComún ha reiterado su rechazo a esta alternativa y ha insistido en su apuesta por explorar un gobierno tripartito con socialistas y ERC. "No haremos ningún tipo de acuerdo que implique el PP", ha indicado el 'número dos' de Colau. No obstante, su propuesta fue rechazada por el PSC, mientras ERC aseguró no haber recibido comunicación una propuesta formal de compartir la Alcaldía.

A falta de otra posible alternativa, Trias sigue siendo en estos momentos el que más opciones tiene, con o sin ERC, ya que sería automáticamente elegido alcalde al ser la fuerza más votada si no hay una opción alternativa que reúna los 21 votos necesarios para la mayoría absoluta.