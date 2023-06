Los trabajos forenses para exhumar a 128 víctimas de ambos bandos del Valle de Cuelgamuros comienzan este lunes con la búsqueda de 18 cuerpos reclamados por sus familiares desde hace décadas ubicados en la cripta de la capilla del Santo Sepulcro, en el nivel 0.

Posteriormente continuarán los trabajos en los niveles 1, 2, 3 y 4 de la misma capilla en búsqueda de 59 cuerpos reclamados, entre ellos los de los hermanos Manuel y Antonio Ramiro Lapeña, naturales de Villarroya de la Sierra (Zaragoza), fusilados en 1936 por los franquistas y cuyo caso de exhumación es obligatorio además en cumplimiento de una sentencia judicial de 2016.

Y el resto, hasta completar la búsqueda de los 128 cuerpos, se abordará en una segunda fase en otras capillas de la basílica, han informado fuentes del Ministerio de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática.

Precisamente el pasado jueves familiares de víctimas de la Guerra Civil y la dictadura franquista enterradas en el Valle de los Caídos presentaron una queja ante el Defensor del Pueblo ante el incumplimiento de la sentencia que obligó en 2016 a las exhumaciones de los restos mortales de los hermanos Lapeña y otros tantos inhumados en el Cuelgamuros.

El pasado mes de abril ya se exhumaron los restos del fundador de la Falange, José Antonio Primo de Rivera, y en 2019 fueron trasladados los del dictador Francisco Franco, ambos en cumplimiento de la Ley de Memoria Democrática.

Una intervención "compleja"

El Gobierno reanudó los trabajos de exhumación el pasado mes de diciembre con una fase previa de acondicionamiento que consistió en habilitar los accesos a los columbarios, asegurar las estructuras arquitectónicas que lo necesitaran e implementar los protocolos de seguridad laboral "para una intervención de esta complejidad", como explica el ministerio en la notificación enviada a los familiares.

Este lunes comienza la intervención forense propiamente dicha, que consistirá en la búsqueda y localización de los cuerpos, hasta donde sea posible técnicamente, y los correspondientes análisis genéticos que puedan dar lugar a las identificaciones.

"Podemos garantizar que los forenses que se harán cargo de esta tarea se encuentran preparados y tienen una gran experiencia contrastada en este tipo de investigaciones. La intervención forense se va a desarrollar mediante protocolos reconocidos internacionalmente y los laboratorios de referencia se encuentran acreditados en este ámbito", subraya el ministerio en la notificación.

Finalmente tendrá lugar una fase de acondicionamiento de los columbarios, mejorando las instalaciones y las condiciones de conservación de los restos allí enterrados.

En una entrevista en La Hora de la 1, la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha celebrado que "por fin, y quizá con mucho retraso, la democracia española está dando respuesta a esas víctimas".

"Un país que defiende su democracia y la memoria de quienes la han hecho posible, no puede seguir permaneciendo como si esto no estuviera existiendo", ha incidido. Por eso, ha recalcado que todavía no comprende "qué le molesta a Feijóo que familias españolas quieran tener enterrados a sus muertos en donde deseen y poder llevarles flores cuando deseen", porque se trata de "dar respuesta y dignidad" a todas las víctimas.