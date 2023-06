Irene Montero, la feminista que se propuso revolucionar las políticas de igualdad y que no 'sumará' el 23J

La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha sido el ‘sacrificio’ que ha tenido que hacer Podemos para estar en la coalición de quince partidos que bajo el nombre de Sumar se presentarán unidos a las elecciones del 23J. Con ello, no podrá ocupar de nuevo un escaño en el Congreso la próxima legislatura y queda anulada la posibilidad de que Díaz la convierta en ministra. Cree que no suma, que no es un activo político y que está 'tocada'. Su figura se ha desgastado en los últimos meses con las distintas polémicas por la ley del ‘sí es sí’ o la ‘ley trans’.

La líder de Podemos y ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, la ha definido este viernes como el “principal activo político” del partido morado. Lo dice quien además es una amiga personal de la titular de Igualdad, a quien conoció en su etapa universitaria mientras estudiaban psicología. Podemos no se dará por vencido y seguirá tratando de incluir a Montero en las listas ya que hasta el 19 de junio no se cierra ese proceso, pero no parece que Sumar vaya a ceder y da más que por cerrada la negociación, considerando que Podemos ya tiene una representación justa y plural en la coalición.

Y si bien es innegable que Montero ha jugado un papel crucial para su formación, no es menos cierto que ahora mismo se trata de una de las ministras del gobierno de coalición más cuestionadas por la rebaja de condenas derivadas de la aplicación de la ley 'solo sí es sí' y sus discrepancias con los socialistas en distintos asuntos.

Ascenso vertiginoso en Podemos Montero, que inició su carrera política a los 16 años afiliándose a las Juventudes Comunistas de España y ha sido activista antidesahucios en su juventud, llegó a Podemos en 2014, el año del nacimiento de la formación, donde tuvo un ascenso tan vertiginoso como el propio partido, que se convirtió en tercera fuerza parlamentaria en sus primeras elecciones generales de 2015. Pasó de ser responsable de Movimientos Sociales a dirigir el gabinete del entonces líder de la formación, Pablo Iglesias, convirtiéndose después en su número dos. Precisamente con Iglesias, su actual pareja, acabaría formando una familia con tres hijos. Ambos han denunciado el acoso sufrido en su domicilio. En 2015 entró en la Ejecutiva de Podemos, siendo además miembro del Consejo Ciudadano Estatal y Consejo de Coordinación en tiempos a veces convulsos, en los que han ido desfilando los que fueran fundadores de Podemos con la marcha de Íñigo Errejón, tras la 'purga' del 'errejonismo' tras el Congreso de Vistalegre II, junto con las múltiples crisis en las direcciones autonómicas de Podemos. Tras la repetición electoral de 2019, cuando tanto PSOE como Unidas Podemos perdieron peso respecto a las generales del mes de abril, Montero terminó de encarrilar las negociaciones con la socialista Adriana Lastra para el acuerdo de un gobierno de coalición (el primero de la democracia a nivel nacional).