Elecciones 23J: Olona registra su partido Caminando Juntos

El partido político de Macarena Olona, Caminando Juntos, ya aparece registrado en el Ministerio del Interior como formación política para concurrir a las elecciones del 23 de julio después de subsanar los errores formales que impedían su inscripción oficial, según ha anunciado la propia exdirigente de Vox.

"Caminando Juntos ya está inscrito en el Ministerio del Interior. ¡Hay partido! Seguimos caminando y sin grilletes", ha señalado en un mensaje en su perfil de Twitter, acompañado de un vídeo en el que aparece celebrando la noticia.

De esta forma, Caminando Juntos ya está inscrito oficialmente como partido político, aunque hay un error en la dirección a efectos de notificación, una cuestión de trámite que puede ser subsanable en cualquier momento.

La pasada semana, Macarena Olona confirmó en una entrevista en La Noche en 24 Horas de TVE el registro de su formación para concurrir a las elecciones generales del próximo 23 de julio. Sin embargo, la propia exdirigente de Vox explicó más tarde que Interior le había comunicado que había defectos de forma que, ahora, ya han sido subsanados.

Olona confirma que se presentará a las elecciones por Granada y su nuevo partido no estará en todas las provincias

Quiere presentar candidaturas en al menos diez provincias

Caminando Juntos quiere presentar candidaturas a las elecciones generales en al menos diez provincias, para lo que aún tendrá que conseguir un total de 21.700 firmas que la avalen entre votantes de esos territorios.

Olona prevé encabezar la lista por Granada, tal como hiciera en las elecciones andaluzas de 2022 cuando se presentó de la mano de Vox. Asimismo, su intención es que su partido también esté presente en Sevilla, Madrid, Barcelona, Valencia, Alicante, Murcia, Málaga, Cádiz y Las Palmas.

La líder política abandonó las filas de Vox el pasado año tras las elecciones andaluzas. Entonces, dijo que no concurriría a las elecciones del 28M, pero manifestó que no era el final del camino y que su único objetivo es seguir "sirviendo a los españoles". Nada más celebrarse los comicios, la abogada del Estado avivó en redes sociales los rumores sobre una posible vuelta a la política y, tras el anuncio del adelanto electoral, no tardó en confirmarlo.

La formación nace con el lema 'Caminando con el pie izquierdo y con el derecho' y un logo que incluye dos zapatos de tacón, uno de color rojo y otro de color azul.