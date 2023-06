Olona confirma que se presentará a las elecciones por Granada

La exdirigente de Vox Macarena Olona ha confirmado que su nuevo partido político 'Caminando juntos', que registró este miércoles en el Ministerio del Interior, se presentará a las elecciones generales del 23 de julio y que ella, como candidata, irá liderando la lista por la circunscripción de Granada.

En una entrevista en La noche en 24 horas, Olona ha señalado que se trata de un "movimiento transversal de marcado carácter social" que "pretende llevar a la vida pública la realidad de la calle" y que no estará presente en todas las provincias, sino en aquellas donde tengan más opciones de salir y "no pongan en riesgo" la representación de otros partidos. "Tenía algo muy claro: si la política volvía a mi vida sería por Granada o no sería", ha expresado.