Guerra Ucrania - Rusia en directo

1:13

No está claro si el ataque por parte de Ucrania es el inicio formal de una contraofensiva largamente esperada para recuperar parte del territorio tomado por las fuerzas rusas desde la invasión. "El objetivo del enemigo era romper nuestras defensas en el sector más vulnerable, en su opinión, del frente", ha señalado el Ministerio de Defensa ruso. "El enemigo no logró su cometido, no tuvo éxito", ha afirmado. Las fuerzas rusas han matado a 250 soldados ucranianos y han destruido 16 vehículos de combate de infantería y 21 vehículos blindados de combate, según el Ministerio.