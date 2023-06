¿Cómo se cuenta una guerra? Maxim Dondyuk, fotógrafo y artista visual ucraniano, nos explica su trabajo documentando más de un año de guerra. En sus proyectos, como este para The New Yorker, pasa varias semanas en un sitio para meterse en las historias y contar la verdad. Tras su publicación, el Ejército ucraniano está revisando su acreditación. Dondyuk asegura que no les gusta que cuente lo más duro de la guerra, el sufrimiento de los soldados, sus muertes. Todavía no sabe si podrá continuar su trabajo.

Javier, ecuatoriano residente en Ucrania, nos cuenta cómo fueron sus primeros días de guerra en Kiev: intentó alistarse en el ejército con su mujer, acabó fabricando bombas y refugiándose en un sótano después de vivir muy de cerca una explosión.

La foto es de nuestra enviada especial a Ucrania María Eulate. Es la foto de los refugiados en Dnipro que lo han perdido todo.

'Diario de Ucrania' es un podcast en el que encontrarás el contexto necesario para entender lo que está pasando en la guerra tras la invasión rusa. En cada edición escuchamos a analistas, militares, periodistas, trabajadores humanitarios y a los ciudadanos ucranianos y rusos que sufren en primera persona este conflicto.