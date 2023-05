La NASA ha reconocido que algunos de los OVNI investigados durante los últimos meses por su grupo de estudio sobre lo que el gobierno denomina "fenómenos aéreos no identificados" (UAP) todavía no tienen explicación. En la que ha sido su primera reunión pública, los 16 expertos que conforman este organismo han mencionado que la falta de datos de alta calidad no permite aclarar con rigor lo que llaman, por ahora, "anomalías".

Los miembros del grupo, que ponen el énfasis en la necesaria "mejora" de la recogida de información, han proporcionado "las últimas deliberaciones" en forma de un pequeño adelanto público del informe definitivo que verá la luz a finales de julio.

Tal y como ha indicado el jefe de la Oficina de Anomalías del Pentágono, Sean Kirkpatrick, se estima que de los 800 casos estudiados, no pueden determinar el origen de entre el 2 y el 5%.

El grupo, que reúne a especialistas de diversos ámbitos, desde la física a la astrobiología, se constituyó el pasado mes de junio para llevar a cabo un análisis de los avistamientos no clasificados de OVNI, a los que se refieren como UAP, y otros datos recogidos de sectores civiles gubernamentales y comerciales.

"Si tuviera que resumir en una línea lo que creo que hemos aprendido, es que necesitamos datos de alta calidad", ha dicho el presidente del panel de expertos, David Spergel, durante el discurso de apertura de la reunión, de cuatro horas de duración.

Los expertos, que han reconocido que las preguntas sobre "si hay vida ahí fuera" o "si estamos solos en el universo" son las grandes preguntas tanto para la comunidad científica como para el resto de la población, han declarado que durante su investigación "no han encontrado evidencias de vida extraterrestre".

"No lo hemos encontrado, pero estamos buscándola", ha asegurado el astrofísico David Spergel hacia el final del encuentro.

Si consiguieran ese hallazgo, lo comunicarían "con un gran anuncio público", no sin antes asegurarse "de que estamos en lo cierto", ha asegurado el astro-biólogo David Grinspoon.