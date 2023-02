Noche cerrada en la montaña de Montserrat, en Barcelona. Como cada día 11, desde hace más de 30 años, decenas de aficionados a la ufología se reúnen para mirar el cielo a la espera de un avistamiento ovni: "Es una montaña mágica, tanto por su formación geológica como por la energía que trasmite, y es el lugar ideal para establecer contacto con los seres que nos visitan", relata Fran Recio, responsable de un programa radiofónico local que versa sobre temática paranormal.

"Que la NASA se haya decidido a investigarlo seriamente es un punto de inflexión. Por fin se lo toman en serio, y vamos a tener datos registrados científicamente más allá de relatos personales que en muchas ocasiones están viciados", remacha.

Y he ahí el quid de la cuestión, que ironiza Luis Alfonso Gámez, periodista y divulgador que dirige el blog Magonia dedicado a tratar de forma crítica el fenómeno paranormal: "Muchos avistamientos son el planeta Venus, que brilla, o luces de un avión, o misiles, o drones, o globos atmosféricos… Porque vamos, lo de decir que una luz en el cielo es un ovni es como atribuir un asesinato sin resolver a Drácula".

"De 122 casos de avistamiento ovni en España desclasificados por el ejército del aire, se han desmontado 114 con explicaciones humanas y científicas, y los 8 restantes no se ha podido hacer porque son tan antiguos que ya no tenemos los datos", concluye Gámez.

Luis Miguel Zamorano, oficial del ejército protagonista de un expediente OVNI RTVE

Luis Miguel Zamorano, suboficial del ejército del aire entre 1968 y 1996, protagonizó uno de estos episodios que fue clasificado como de alto secreto: "Yo estaba destinado en el radar del escuadrón de vigilancia aérea número 4 de Rosas, en Girona, cuando un avión Iberia destino Alemania nos alertó de que un aparato le estaba haciendo maniobras peligrosas delante de él. Era 1969. Y efectivamente, una luz alargada, en forma de puro, estaba haciendo giros imposibles y subidas y bajadas inconcebibles para un aparato humano… Se enviaron cazas de combate y el ovni desapareció".

El cazador de ovnis

"Yo he grabado miles y miles de horas de ovnis. He descubierto con el tiempo que cerca de mi casa hay un portal dimensional", nos relata Santiago Martínez, más conocido como 'el cazador de ovnis' en su domicilio de Casares, en Cantabria.

Alejado hoy del foco mediático por petición de su familia, nos atiende a nosotros de forma medio clandestina para no recibir una regañina: "Mis hijos no quieren que hable más de ovnis… Pero yo los he visto como te estoy viendo a ti ahora mismo", afirma delante de un televisor mientras proyecta una de las múltiples grabaciones que guarda en un armario de la casa. "A esto no ha tenido acceso ni Iker Jiménez", ríe.

Santiago Martínez, conocido como "el cazador de ovnis" RTVE