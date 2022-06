La NASA crea un equipo para el estudio de Fenómenos Aéreos no Identificados

La NASA ha anunciado este jueves que ha establecido un grupo de estudio que analizará a partir de este otoño los Fenómenos Aéreos no Identificados (FANI o UAP en inglés) para avanzar en "la comprensión científica" de los posibles descubrimientos y la recopilación y uso de datos futuros.

El objetivo de este estudio independiente sobre FANI, concepto que ha desplazado a la denominación OVNI (Objeto volador no identificado), por haber quedado anticuada, se basa en "la observación de eventos en el cielo que no pueden identificarse como aeronaves o fenómenos naturales conocidos desde una perspectiva científica".

"El número limitado de observaciones de UAP dificulta sacar conclusiones científicas sobre la naturaleza de tales eventos", ha señalado la NASA en un comunicado, y ha agregado que estos fenómenos no identificados en la atmósfera "son de interés tanto para la seguridad nacional como para la seguridad aérea".

“LIVE NOW: We’re commissioning a team to study unidentified aerial phenomena—observations of events in the sky that cannot be identified as aircraft or known natural phenomena. https://t.co/3fXbnL1BWs pic.twitter.com/1txTVQonpL“