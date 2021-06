La fascinación por los ovnis y la necesidad de encuentra respuestas no solo es objeto recurrente y atemporal de programas de misterio o elementos introducidos en cine o literatura como parte de la cultura popular, la investigación planteada por la inteligencia estadounidense eleva la relevancia de estos hechos a los que ya anteriormente se habían destinado esfuerzos.

“Former President Barack Obama was asked his thoughts on UFOs during an appearance on “The Late Late Show with James Corden” https://t.co/ImHhI0go2S pic.twitter.com/wFVysjXLNg“