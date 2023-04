Según han explicado en el espacio de La 1 de RTVE, Marte es la mitad del tamaño de la Tierra y recibe el nombre de "planeta rojo" derivado al color que le caracteriza, un color rojo que surge por el hierro oxidado que tiene en el suelo. Como la Tierra, Marte tiene estaciones y casquetes polares. Según los estudios, es un planeta desértico y frío. Pero, ¿cómo se tiene acceso a toda esa información?

Por suerte, cada vez sabemos más de su clima gracias a diversas estaciones meteorológicas operativas allí, como por ejemplo la que se sitúa en el cráter Gale, el Rover Curiosity, una misión espacial que incluye un astromóvil de exploración marciana dirigida por la NASA. Opera desde 2012 y lleva un sensor llamado REMS (estación de supervisión ambiental rover), desarrollado por el Centro de Astrobiología de España.

Según los últimos datos del Rover, la temperatura mínima en Marte ha sido de -77ºC y la máxima -18ºC. También indica que el Rover está cerca del ecuador marciano. Para conocer de cerca toda esta información, se puede acceder a través de la web del Mars Curiosity Rover (https://mars.nasa.gov/msl/weather/) de la NASA.

En contexto, la última presión registrada no llega a 9 hectoPascales (hPa). Para entenderlo, explica Mónica López, que hay que pensar que la presión atmosférica media en la Tierra es 1013 hPa, y es que, en Marte apenas hay aire y la presión atmosférica es el peso del aire.

Como dato, el Curiosity mide unos 2,5m y se mueve a unos 130 metros por hora.

“�� Spring has sprung in Earth's Northern Hemisphere - and here on Mars, it’s also time for a change.



After 29 drives, 5 drill attempts, and 4 Mastcam 360-degree panoramas, I'm leaving the Marker Band region to pave a new path up Mount Sharp. https://t.co/zXWXvVKlH7 pic.twitter.com/ViO8PYEzIQ“