Curiosity halló en mayo de 2014 el meteorito nombrado como 'Líbano' o 'La Bestia', de unos dos metros de largo. Esta roca está compuesta por hierro y es similar en forma y brillo a los meteoritos de este tipo encontrados en Marte por la generación anterior de rovers, Spirit y Opportunity.

“And while my team calls this 7-foot-long meteorite "Lebanon," I call it THE BEAST



��: https://t.co/206kK2lxMc (7/15/14) pic.twitter.com/BdCLATiNAb“