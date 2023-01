Este jueves está previsto que el asteroide 2023 BU tenga uno de los acercamientos más cercanos a la Tierra. Este objeto mide entre 3,5 a 8,5 metros de ancho y se acercará, según informa la NASA, al extremo sur de América del Sur alrededor de las 7:27 pm (hora del este de Estados Unidos) pero no habrá riesgo de impacto contra la Tierra.

La NASA ha informado del acercamiento del asteroide 2023 BU a la Tierra este jueves aunque ha señalado que no existe riesgo de impacto.“Incluso si lo hiciera, este pequeño asteroide se convertiría en una bola de fuego y se desintegraría sin causar daño en la atmósfera”, explican.

