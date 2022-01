Un asteroide de aproximadamente un kilómetro de diámetro estará este martes lo más "cerca" de la Tierra de lo que lo se encontrará en los próximos dos siglos. Aun así, en principio no supone un riesgo para el planeta, puesto que pasará a una distancia de 1,9 millones de kilómetros.

A diferencia de la amenaza descrita en la reciente película 'No mires arriba', el asteroide 7482 1994 PC1, de más del doble del tamaño del rascacielos neoyorquino Empire State, "volará con seguridad más allá de nuestro planeta" este martes, ha anunciado la agencia espacial estadounidense, la NASA.

Descubierto en 1994 por los científicos de la NASA, el asteroide se mueve a 76.192 kilómetros por hora, de acuerdo al Centro de Estudios de Objetos Cercanos a la Tierra de la NASA, la división de la agencia aeroespacial que rastrea cometas y asteroides que podrían colisionar con el planeta.

Según la NASA, la trayectoria del objeto alcanzará su punto más próximo al planeta a las 21.51 GMT (en torno a las 23:00 hora española) y será el asteroide que más cerca pase de la Tierra en los próximos 200 años.

“Near-Earth #asteroid 1994 PC1 (~1 km wide) is very well known and has been studied for decades by our #PlanetaryDefense experts. Rest assured, 1994 PC1 will safely fly past our planet 1.2 million miles away next Tues., Jan. 18.



Track it yourself here: https://t.co/JMAPWiirZh pic.twitter.com/35pgUb1anq“