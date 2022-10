El primer ensayo de defensa planetaria ha culminado con éxito. Según ha anunciado este martes la NASA, al mando del impacto de DART contra la superficie del asteroide Dimorphos el pasado septiembre, la nave ha conseguido desviar la trayectoria del cuerpo celeste, tal y como era su objetivo.

El administrador de la agencia espacial estadounidense, Bill Nelson, ha apuntado que antes del impacto Dimorphos tardaba 11 horas y 55 minutos en girar en torno a otro asteroide más grande llamado Didymos, con el que forma lo que se conoce como un sistema doble. Ahora, la nave ha logrado reducir esa órbita en 32 minutos.

“Hubiera sido un éxito si la hubiera ralentizado solo unos 10 minutos, pero la redujo de hecho 32”, ha dicho Nelson, felicitándose por el éxito la misión. “Es un momento decisivo para la defensa planetaria y un momento decisivo para la humanidad”, ha continuado. El cambio en su trayectoria es permanente.

Por su parte, la directora de la División de Ciencias Planetarias de la NASA, Lori Glaze, ha hecho hincapié, visiblemente emocionada, en que se trata de la primera vez en toda la historia de la humanidad en la que se ha conseguido cambiar deliberadamente la órbita de un cuerpo planetario. “Tomemos un momento para asimilarlo”, ha bromeado con anterioridad.

