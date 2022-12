Las plumas del manto son grandes bolsas de roca cálida y flotante que se elevan desde las profundidades de un planeta y atraviesan su capa intermedia, el manto, para llegar a la base de su corteza. De acuerdo a los científicos, pueden considerarse análogas a gotas calientes de cera que se elevan en lámparas de lava.

La cadena de islas de Hawái, por ejemplo, se formó cuando la placa del Pacífico se desplazó lentamente sobre una pluma del manto.

Las plumas de manto están activas en la Tierra y Venus, pero no se esperaban en "un mundo tan pequeño y supuestamente frío como Marte", según ha explicado la investigadora y coautora del estudio Jessica Andrews-Hanna.

“A 4,000 km diameter hot active plume head stands below Elysium Planitia, similar to large terrestrial plumes. Its centre coincides with Cerberus Fossae and it drives seismic and tectonic activity. And @NASAInSight sits on top of it! Broquet & Andrews-Hanna:https://t.co/NvQW7HGEgO pic.twitter.com/NdgEINTcWF“