La NASA y la Agencia Espacial Europea (ESA) han formalizado un acuerdo para crear un depósito de tubos de muestra en Marte, un paso más en el programa para traerlos a la Tierra en futuras misiones.

El depósito de muestras, o caché, estará en "Three Forks", un área ubicada cerca de la base de un antiguo delta de río en el cráter Jezero, donde actualmente opera el rover Perseverance tomando muestras que almacena en tubos sellados con ese propósito.

Este caché contendrá muestras de rocas cuidadosamente seleccionadas en la superficie de Marte, muestras que pueden ayudar a contar la historia del cráter Jezero y cómo evolucionó el Planeta Rojo, y tal vez incluso podrían contener signos de vida antigua.

Los científicos creen que las muestras extraídas de las rocas sedimentarias de grano fino del delta, depositadas en un lago hace miles de millones de años, son las que más probabilidades tienen de contener indicadores de si existía vida microbiana cuando el clima de Marte era muy diferente al actual.

"Nunca antes se había recolectado y colocado una colección científicamente seleccionada de muestras de otro planeta para regresar a la Tierra", ha dicho en un comunicado Thomas Zurbuchen, administrador asociado de ciencia en la sede de la NASA en Washington.

