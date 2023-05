La policía holandesa detiene a más de 1.500 activistas medioambientales en La Haya

La policía holandesa ha detenido este jueves a más de 1.500 personas que se manifestaban en la autopista A12 cerca de La Haya, Países Bajos, para protestar contra las subvenciones a los combustibles fósiles, según han informado las autoridades.

Estos activistas medioambientales pertenecen al grupo 'Extinction Rebellion' (Rebelión contra la extinción) y bloquearon durante cinco horas la autopista, desde alrededor del mediodía hasta aproximadamente las 17:00, para manifestarse en contra de los subsidios a la industria de combustibles fósiles, según ha informado la cadena 'NOS'. Según un portavoz de Extinction Rebellion, unas 7.000 personas acudieron a la manifestación.

De entre todos los detenidos, al menos 40 serán imputados por vandalismo y desacato, ha indicado la policía en un comunicado, que tuvo que utilizar cañones de agua para dispersar a los activistas que bloqueaban una importante carretera de la ciudad. Los manifestantes, prevenidos contra esta acción, aparecieron en la autopista con bañadores, bikinis y todo tipo de ropa veraniega.

"Un total de 1.579 personas fueron detenidas, 40 de las cuales serán procesadas", ha confirmado la policía.

"El gobierno holandés ignora la ciencia y subsidia las olas de calor, las sequías, las malas cosechas y la muerte", ha denunciado la organización en Twitter, mostrando imágenes de cómo soportaban los cañones de agua de la policía.

“The Dutch government is ignoring the science & subsidizes heat waves, droughts, crop failures, and death.



Half an hour into the protest to end fossil fuel subsidies, the government is using water cannons.



We remain undeterred. Fossil subsidies must end. Our lives depend on it. pic.twitter.com/FKtk6sNkTU“