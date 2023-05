El 'códice Sassoon', el ejemplar de la Biblia hebrea más antiguo y completo de la que se tiene constancia, se ha subastado este miércoles en Nueva York por un precio final de 38,1 millones de dólares (35,1 millones de euros).

La puja, que ha durado cinco minutos, ha sido realizada por la casa de subastas Sotheby’s, la cual lo valoraba entre 30 y 50 millones. Esta ha indicado que se trata del precio más alto alcanzado por documento manuscrito, aunque no ha llegado al récord para un documento histórico. El último ejemplar que superó los récords de ventas fue el 'Codex Leicester' de Leonardo da Vinci, que se vendió por 30,8 millones de dólares en 1994.

“In a historic standalone auction today, the Codex Sassoon—the earliest and most complete Hebrew Bible—sold for $38.1 million during Marquee Week at #SothebysNewYork. #AuctionUpdate pic.twitter.com/Dj3wxLpekf“