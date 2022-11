Las casas de subastas mueven miles de artículos y casi tantos millones de euros. Se calcula que en España hay más de 120 casas de subastas. La mayoría están especializadas en antigüedades y joyas.

"Solo hay que perder el miedo . Hay miedo porque se cree que esto es para una élite… y no. Es para todo el mundo. Todo el mundo puede tener algo bonito colgado en su casa por un precio asequible", asegura Cuadros sobre el motivo por el que no es mercado tan generalizado.

Puja literaria

La subasta es un método democrático para determinar quién adquiere un producto. Por eso, se utiliza hasta en el sector literario. Cuando más de una editorial está interesada en un manuscrito o en la idea de un libro, agencias literarias como The Foreign Office se encargan de mediar entre el escritor y la editorial.

Portada del libro "La Prisionera de Oro" de Raven Keneddy RTVE

Esta agencia de Barcelona ha gestionado la subasta de la publicación en lengua hispana y portuguesa de la trilogía de novela juvenil La prisionera de Oro, de Raven Kennedy, una best seller que se ha autopublicado y que se dio a conocer a través de una de las últimas fórmulas de promoción; la red social TIK TOK.

“La puja no siempre se la lleva el mejor postor“

La directora de The Foreig Office, Teresa Vilarrubla, asegura que en ocasiones, la puja no se la lleva el mejor postor, si no el que ofrece buenas condiciones al escritor: "Quizás una oferta no es tan alta, pero ofrece unas regalías un poco mejores, o que sea el título más importante dentro de la programación de un año, o que asegure una tirada más alta". El dinero de la subasta es un anticipo a cuenta de los derechos de autor.

Puede parecer que solo haya interés en textos muy comerciales, con thrillers, pero no es así. "Cada texto o cada tipo de autor tiene su mercado y nos podemos encontrar con subastas muy comerciales, donde se puede llegar a pagar hasta 60.000 euros, como con ensayos porque pueden tener una idea novedosa", explica Vilarrubla.

“Es una forma más justa de cara al autor“

"La subasta es una forma más justa de cara al autor. ¿Tengo que decidir yo a quién le tengo que vender el libro y por qué importe cuando son varios los editores que lo quieren publicar? Es una forma de escuchar al mercado", asegura Vilarrubla.