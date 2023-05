Hay pocos palestinos capaces de olvidarlo 75 años después. Era el 15 de mayo de 1948: el Estado de Israel celebraba su primer día de vida mientras para los palestinos comenzaba una tragedia. Estalló la primera guerra árabe-israelí y tras meses de combates, más de 700.000 fueron expulsados de sus tierras, muchos de ellos, a manos de milicias hebreas. Huyeron a los países vecinos, convertidos en refugiados. Aquello se lo conoce como la Nakba, la "catástrofe" en árabe.

"No fue sólo algo dramático, sino que cambió nuestras vidas" cuenta a RTVE el historiador Rachid Khalidi en la Casa Árabe de Madrid. "Fue la expulsión de la mayoría de los palestinos que vivían en esa zona cuando llegó Israel. No pudieron volver, sus propiedades fueron expropiadas… Así que, para la mayoría de los palestinos fue un cambio completo de sus vidas. Yo nací en Nueva York debido a la Nakba".

De hecho, Rashid Khalidi lo hizo ese mismo año. Pertenece a una de las familias más antiguas e influyentes de Jerusalén. Entre ellos hay, al menos, tres alcaldes de la ciudad santa en distintos periodos, el imperio otomano y el mandato británico. Hoy, Rashid es profesor en la Universidad de Columbia y uno de los especialistas en el conflicto más respetados en el mundo. Para él, la Nakba fue la muestra de una colonización que, asegura, nunca se ha detenido. "Israel tiene hoy 750.000 colonos ilegales en Cisjordania y Jerusalén este. Y eran unos 20.000 en los años 90", recuerda en una entrevista en TVE.

"Yo creo que el conflicto comenzó en 1917 y no en 1948 , porque es el momento en el que interviene Gran Bretaña, con la declaración Balfour y la ocupación británica de Palestina", asegura. "Eso fue lo que marcó lo que ocurrió y todo lo que siguió. La intervención del gran imperio en la zona lo cambió todo: intentó establecer un hogar judío y luego un estado judío en una zona donde los judíos no eran una mayoría. Por eso creo que es la fecha adecuada para entender la lucha que nosotros conocemos hoy".

Oslo fue el que estableció el llamado 'paradigma de los dos Estados', un principio rector en el que se han basado casi todos los intentos negociadores: lograr un Estado judío y uno palestino. Pero todos esos intentos han fracasado. Hoy, Khalidi cree que "la solución de dos Estados necesitaría cambios inimaginables, que lo remuevan todo, tan grandes que no los veo posibles... Creo que la solución de los dos Estados está muerta".

"Nuestro objetivo era alcanzar la independencia, autodeterminación, antiocupación y la anticolonización. Y fallamos. Tanto en la Conferencia de Madrid, como en la 1993. Y creo que los acuerdos de Oslo estaban muertos: no tenían garantías contra los asentamientos, ni contra la ocupación… Y sin eso, sólo era una regulación, nada más"

"Las negociaciones hoy no son posibles"

Khalidi cree que las negociaciones ahora "no son posibles". Y hay muchas razones. "No es sólo por el Gobierno de Israel, por supuesto, o por la división y corrupción de los líderes palestinos. Tampoco son posibles porque Estados Unidos se interpone como árbitro y destruye las negociaciones. Estados Unidos no es sólo un árbitro, es una parte del conflicto como los palestinos o Israel", señala. "Desde 1967, todos los enfrentamientos, todas las guerras en Gaza, hasta la que hemos visto hasta hace unos días, se hacen con armas, dinero y apoyo político americano.

Todo debería cambiar demasiado. "La estructura que EE.UU. e Israel diseñan en las negociaciones están diseñadas para mantener el status quo", advierte. Pero, en realidad, insiste, la clave es la ocupación. Una ocupación creciente que nadie parece dispuesta o capaz de detener.