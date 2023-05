La Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA) ha lanzado un vídeo para reclutar a los ciudadanos rusos descontentos con la guerra en Ucrania y la vida en Rusia, así como para pedirles que actúen como confidentes de Washington.

El vídeo, que ha sido publicado por la cadena estadounidense CNN, presenta un formato cinematográfico y es un nuevo esfuerzo para capitalizar lo que los funcionarios de Estados Unidos creen que es una oportunidad "sin precedentes" para convencer a los rusos descontentos con el conflicto que ayuden a atajarlo.

"Contáctanos. Tal vez las personas que te rodean no quieran escuchar la verdad. Nosotros queremos", dice el vídeo, que ha sido lanzado en el nuevo canal de Telegram de la CIA, una red social muy popular en Rusia donde se incluyen noticias sin filtrar.

Rusia vigila los intentos de reclutar a rusos a través de redes sociales

Por su parte, el portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, ha informado de que los servicios de inteligencia rusos vigilan los intentos de la CIA de reclutar a ciudadanos rusos a través de las redes sociales.

"Estoy convencido de que los servicios de inteligencia monitorean adecuadamente este espacio, partiendo del hecho de que la CIA y otros servicios de inteligencia occidentales no reducen sus actividades en nuestro país", ha afirmado en una rueda de prensa.

Peskov, no obstante, ha admitido de que no está al tanto de la iniciativa de la CIA. "Honestamente hablando, todavía no nos hemos fijado en eso. No dispongo de información al respecto", ha añadido.