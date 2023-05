Guerra en Ucrania

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha realizado este domingo su primera visita a Alemania desde el inicio de la invasión rusa de Ucrania, en la que ha recibido el respaldo del canciller Olaf Scholz, quien ha defendido que pese a que Kiev está preparado para la paz, esto no puede traducirse en "congelar el conflicto y aceptar una paz dictada por Rusia". Además, ha señalado que "Rusia debe retirar las tropas, nada puede funcionar sin esta circunstancia", añadiendo que apoyará a Ucrania "mientras sea necesario".

En esa misma línea, Zelenski, como ya le remarcó este sábado al papa Francisco, ha indicado que como la guerra está ocurriendo en su territorio, "todo plan de paz debe basarse en una iniciativa de Ucrania", defendiendo así su fórmula de paz para el país. El mandatario ucraniano se ha mostrado convencido de que su país está "casi listo" para la victoria al referirse también a la prevista contraofensiva que podrá comenzar, ha agregado.

Zelenski ha llegado de madrugada a Berlín tras volar procedente de Roma en un avión del gobierno alemán escoltado por cazas de la Luftwaffe. Vestido con sus característicos pantalones de combate caqui y un jersey negro, el líder ucraniano ha sido recibido primero con honores militares por el presidente alemán Frank-Walter Steinmeier, antes de dirigirse a la cancillería para reunirse con Scholz. "En el momento más difícil de la historia moderna de Ucrania, Alemania demostró ser nuestro verdadero amigo y aliado fiable. Juntos venceremos y devolveremos la paz a Europa", ha escrito Zelenski en el libro de visitas de la presidencia alemana.

El líder ucraniano ha aprovechado su visita para agradecer el anuncio que solo un día antes realizó el gobierno alemán con la concesión de un nuevo y amplio paquete de ayuda militar a Ucrania por valor de más de 2.700 millones de euros y que incluirá, entre otro equipamiento, sistemas de defensa aérea, vehículos blindados de combate y artillería. El Ministerio de Defensa alemán explicó que ese paquete incluye 18 obuses con ruedas, munición de artillería, misiles guiados para los sistemas de defensa aérea y 4 unidades de fuego IRIS-T SLM y 12 lanzadores IRIS-T SLS. "Salvan vidas ucranianas y nos acercan a la victoria", ha enfatizado Zelenski en su cuenta de Twitter sobre el nuevo envío alemán.

