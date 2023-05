El presunto autor no ha sido detenido

"El sospechoso sigue en libertad", han añadido las autoridades junto a cuatro imágenes de un hombre con la cara cubierta capturadas por las cámaras de vigilancia que, según han informado, se correspondería con el autor, al que más tarde han identificado como Deion Patterson, de 24 años.

"Según nuestra investigación preliminar, se cree que estas fotos son del tirador activo", se lee en el mensaje. "Se cree que el sospechoso está armado y es peligroso y no debe ser abordado", añaden.

“BOLO - Suspect is still at large. pic.twitter.com/M8GkXa8dmM“