Capers ha explicado que las víctimas fueron disparadas en el cuello y la cabeza, como si se tratara de una "ejecución".

El sospechoso ha sido identificado como Francisco Oropeza, de 39 años, y se le han imputado cinco cargos de asesinato, ha indicado Capers al diario The Washington Post.

“Breaking news: A man killed five neighbors, including an 8-year-old, after one of them asked him to stop shooting his AR-15-style rifle late Friday night, a Texas sheriff says. https://t.co/vjzDgVg370“