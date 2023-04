Al menos cinco muertos en un tiroteo en un banco de Louisville, Kentucky

El presidente estadounidense, Joe Biden, ha arremetido contra los congresistas republicanos, a los que ha repochado que no hayan reformado las leyes que regulan la tenencia de armas de fuego para evitar tiroteos como el de este lunes.

"Una vez más, nuestra nación está de luto tras un acto de violencia armada sin sentido. Jill y yo rezamos por las vidas perdidas y que se han visto afectadas por el tiroteo de hoy", ha dicho Biden a través de Twitter. "Demasiados americanos están pagando el precio de la innacción con sus vidas. ¿Cuándo van a actuar los Republicanos en el Congreso para proteger a nuestras comunidades?", sigue el mensaje.

“Once again, our nation mourns after a senseless act of gun violence – Jill and I pray for the lives lost and impacted by today's shooting.



Too many Americans are paying for the price of inaction with their lives.



When will Republicans in Congress act to protect our communities?“