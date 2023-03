En lo que va de 2023 se han producido 89 tiroteos escolares, definidos como cualquier momento en el que se dispara un arma en un recinto escolar, en Estados Unidos, según la K-12 School Shooting Database. El año pasado se produjeron 303 incidentes de este tipo, la cifra más alta de todos los años de la base de datos, que se remonta a 1970.

“An active shooter event has taken place at Covenant School, Covenant Presbyterian Church, on Burton Hills Dr. The shooter was engaged by MNPD and is dead. Student reunification with parents is at Woodmont Baptist Church, 2100 Woodmont Blvd. pic.twitter.com/vO8p9cj3vx“