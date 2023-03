La autora de la masacre de Nashville, en Estados Unidos, tenía 28 años, y era antigua alumna de la escuela. Mató a tres niños y a tres trabajadores antes de ser abatida. El nuevo tiroteo reabre el debate sobre la seguridad en los centros educativos y sobre el control de armas.

La atacante llegó en coche e irrumpió en la escuela primaria de Nashville, Tenesse, rompiendo los cristales de una puerta lateral a balazos. En los colegios privados, como en el que ocurrió la tragedia, no hay asignados policías escolares.

La joven portaba varias armas, dos de asalto y una pistola. Al menos dos de ellas las adquirió legalmente. Tardó 17 minutos en matar a seis personas, dos niños de ocho años y una niña de nueve y tres trabajadores de unos 60.

Dos policías abatieron a la tiradora, Audrey Hale, de 28 años, ex estudiante de la escuela cristiana. Los investigadores han encontrado varios escritos sobre el suceso y mapas con el plan del tiroteo. "Tenemos una hipótesis sobre su motivación, pero aún no podemos confirmarla", señalaba el jefe de policía de Nashville. No obstante, en una entrevista a 'NBC', añadía que podía estar resentida con la escuela.

Tenía siete armas en su poder La tiradora compró siete armas de fuego legalmente, tres de las cuales se utilizaron en el tiroteo, pese a estar bajo tratamiento médico por un "desorden emocional", según el jefe de la Policía metropolitana de Nashville, John Drake. Las autoridades sostienen que no hay pruebas de que el ataque tuviera como objetivo personas concretas. Según Drake, Hale estaba "bajo el cuidado de un médico" por un "trastorno emocional". Sus propios padres, interrogados por la policía, pensaban que "no debería poseer armas", pero creían que ya había vendido un arma y "no poseía más". Nadie informó de que Hale tenía en su posesión armas de fuego, por lo que la policía no tuvo la oportunidad de quitárselas. "Si se hubiera informado de que tenía tendencias suicidas o si iba a matar a alguien y nos lo hubieran hecho saber, habríamos tratado de obtener esas armas, pero tal como está, no teníamos absolutamente ninguna idea de quién era esta persona", apuntó Drake.