El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, ha celebrado la extensión del alto el fuego.

"Junto con nuestros aliados internacionales y regionales, animamos a los dos grupos a que se comprometan a acabar con el conflicto y a que aseguren el acceso humanitario sin restricciones", ha dicho Blinken en un mensaje en su cuenta de Twitter.

“We welcome the Sudanese Armed Forces and Rapid Support Forces’ announcement extending the ceasefire in Sudan by an additional 72 hours. In unison with international and regional partners, we urge the parties to commit to end the fighting and ensure unimpeded humanitarian access.“