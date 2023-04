El jefe de la diplomacia estadounidense, Antony Blinken, ha anunciado este lunes un nuevo alto el fuego de tres días en Sudán acordado por los generales rivales en el conflicto. "Tras intensas negociaciones durante las últimas 48 horas, el ejército sudanés y las Fuerzas de Apoyo Rápido han acordado aplicar un alto el fuego en todo el país a partir de la medianoche del 24 de abril (22:00 GMT del lunes), que durará 72 horas", ha declarado el Secretario de Estado estadounidense en un comunicado.

"Durante este período, Estados Unidos insta a las Fuerzas de Respuesta Rápida y las Fuerzas Armadas de Sudán a que respeten el alto el fuego de inmediato y en su totalidad", ha indicado en un breve comunicado publicado en el Departamento de Estado. Blinken ha precisado que Washington "se coordinará con socios regionales e internacionales, así como las partes interesadas civiles para ayudar en la creación de un comité" que se encargue de supervisar el "cese permanente de hostilidades" y "la asistencia humanitaria".

“Following intense negotiations, the SAF and RSF have agreed to implement and uphold a 72-hour nationwide ceasefire starting midnight, April 24. We welcome their commitment to work with partners and stakeholders for permanent cessation of hostilities and humanitarian arrangements.“