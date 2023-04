El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha agradecido al brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, su "implicación" para intentar poner fin de la guerra de Ucrania, pero le ha recordado que Rusia es el agresor y Ucrania el agredido.

Sánchez, que ha recibido este miércoles a Lula en La Moncloa, ha declarado que "se ha echado de menos la implicación y el compromiso en los asuntos globales de Brasil". Por eso, ha agradecido al brasileño "su interés en impulsar un grupo de países mediadores para impulsar la paz en esta parte del mundo".

"Ambos deseamos la paz justa y duradera y es importante que nos impliquemos todos en respetar los principios de la Carta de la ONU, la integridad territorial y un orden internacional basado en reglas (...) Hay un agresor que es Putin y un pueblo que lucha por su integridad y su libertad", ha añadido el presidente español.

Por eso Sánchez ha subrayado que "es fundamental que la voz del país agredido, Ucrania, y su presidente Zelenski, y que su fórmula de paz sea tenida en cuenta".

El político brasileño ha defendido la creación de una especie de "G20 por la paz", con la participación de países de Latinoamérica, que medie entre las partes y ponga fin al conflicto, y ha sugerido que Ucrania podría renunciar a Crimea para conseguirlo. También ha acusado a Estados Unidos y a la Unión Europea de fomentar el conflicto en lugar de buscar la paz.

Lula: "Intentamos que se genere la posibilidad de una negociación"

El presidente brasileño ha asegurado que ha llegado el momento de una "intervencion por parte países amigos que puedan sentar a los beligerantes a dialogar". "Si no se puede llegar a un acuerdo, qué le vamos a hacer, pero la guerra empezó sin muchas negociaciones para evitarla. Voy a seguir intentando alcanzar este acuerdo".

"Intentamos que se genere la posibilidad de que haya una negociación. Es una guerra que no interesa a Ucrania, no debería interesar a Rusia, no interesa a Europa ni a Brasil", ha insistido Lula da Silva.

Preguntado por el futuro de la península de Crimea, anexionada por Rusia, en esas negociaciones, Lula ha subrayado que "no soy yo el que tiene que decidir de quién es Crimea". "Cuando se sienta a una mesa de negociaciones, tenemos que ser capaces de plantear estas cosas, pero tienen que tratarlo rusos y ucranianos. En primer lugar deben parar la guerra, y luego empezamos a hablar", ha explicado.

"No sé qué puede suceder si esta guerra se prolonga, puede pasar cualquier cosa, una desgracia mayor", ha alertado el brasileño.