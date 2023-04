Los X Premios Platino del cine Iberoamericano han subrayado la inmejorable cosecha del cine latino de 2022 en una ceremonia en la que ha triunfado Argentina, 1985, de Santiago Mitre, pero seguida de cerca por As Bestas, de Rodrigo Sorogoyen.

Argentina, 1985, la película de Santiago Mitre sobre el histórico juicio a la cúpula de la última dictadura militar argentina ha logrado cinco premios Platino de los 14 a los que optaba: Mejor Película, Mejor Actor (Ricardo Darín), Mejor Guión (Santiago Mitre y Mariano Llinás), Mejor Dirección de Arte (Micaela Saiegh) y el premio al Cine y Educación en Valores. A los que habría que sumar dos Premios del Público (Película y Actor).

Mientras que As Bestas, el thriller rural que reflexiona sobre la violencia y que fue el gran triunfador de los últimos Goya, ha logrado cuatro galardones: Mejor Dirección (Rodrigo Sorogoyen), Mejor Actor de Reparto (Luis Zahera), Mejor Dirección de Montaje y Mejor Sonido.

Unos premios que han celebrado su décima edición incorporando una nueva categoría, la de Mejor Comedia Iberoamericana de Ficción, que ha sido para la coproducción hispano-argentina Competencia Oficial, dirigida por Gastón Duprat y Mariano Cohn, y protagonizada por Penélope Cruz, Antonio Banderas y Oscar Martínez.

En la categoría de series de televisión la producción colombiano chilena Noticia de un secuestro, la adaptación para la televisión del libro homónimo de Gabriel García Márquez dirigida por Andrés Wood y Julio Jorquera, ha hecho valer su condición de favorita al conseguir cuatro de los seis galardones a los que optaba: Mejor Miniserie o Teleserie Cinematográfica Iberoamericana, Creador de Miniserie o Teleserie Cinematográfica (Andrés Wood y Rodrigo García), Mejor Interpretación Femenina en Miniserie o Teleserie (Cristina Umaña), y Mejor Interpretación Femenina en Miniserie o Teleserie de reparto (Majida Issa).

Ricardo Darín ha recogido el Premio a Mejor Actor acordándose del esquipo y del fiscal Julio César Strassera, al que interpreta en la película: "Quiero compartirlo con mis compañeros, sobre todo con Petera Lanzani, que también estaba nominado . Sin él no lo hubiera podido hacer. Es una maravilla estar en esta décima edición de los Platino que es nuestra resistencia, nuestra trinchera. Hay que estar siempre al lado de estos premios. Me gustaría destacar lo que dha dicho Benicio del Toro: que los actores tenemos que estár preparados para recibir rechazos. Hay que soportar todas esas veces que nos dicen que no. Y sin perder nuestra personalidad otorgar humanidad a cada personaje que nos toca. Dedico el premio a la increíble humanidad de un señor que se lllamó Julio César Strassera. Nunca más"

Laia Costa ha recibido el Premio a Mejor Actriz por Cinco lobitos : "Para los lobitos es un fin de fiesta. Yo no puedo dejar de pensar en el rodaje y en el equipo que me dió muchísimo amor y ternura".

Benicio del Toro: "Los latinos no somos un monolito, no somos todos iguales"

Benicio del Toro ha recibio el Premio Platino de Honor por su carrera, que suma a una larga lista de galardones como el Oscar, el Globo de Oro, el Oso de Plata del Festival de Berlín, la Palma de Oro del Festival de Cannes o el Premio Donostia a su carrera. "Es un honor recibir este premio aquí en la capital del mundo hispano -ha asegurado-. La fiebre como actor me empezó a los 18 años y se convirtió en un sueño. Pero los sueños vienen acompañados de dudas. Y cuanto más grande es el sueño, más´grandes las dudas. Este sueño me llevó a Hollywood y fuy rechazado en la mayoria de las audiciones.

"Los latinos no somos un monolito, no somos todos iguales", ha señalado el protagonista de títulos como Traffic (2000), Sospechosos habituales (1995) o 21 gramos (2003), Un día me preguntaron si estaría dispuesto a cambiar mi nombre y un fotógrafo se ofreció a ponerme en contacto con un médico para agrandar mmis ojos. Y es que en Estados Unidos los latinos somos minoría, pero estaría mientiendo si dijera que fue solo el sistema el que me sembró esas dudas. Amigos míos me decían que si no me preocupaba que me encasillaran como latino".

"Porque hoy en día sigue sin profundizarse en los personajes que representan a las minorías -ha añadido-. A mí no me preocupaba ser encasillado como actor latino, sino interpreta personajes que fueran todos iguales. Por eso busqué la humanidad y complejidad de esos persoanjes. Lo improtante es sentir lo que tu sientes, entenderlo. Y mientras lo haces no olvidar quién soy ni de donde vengo. Al final, estoy aquí porque supe pedir ayuda a tiempo. Tuve una maestra que me dijo: "nunca tengas miedo a pedir ayuda". Y siempre lo hago. No soy el primero en tener la crisis de identidad incluída en este trabajo. Y como latino tenemos una responsabilidad muy grande a la hora de elegir los papeles".

EFE/MARISCAL

El Palacio Municipal de Congresos IFEMA ha acogido la gala, que ha sido presentada por la actriz y cantante colombiana Carolina Gaitán, el humorista mexicano Omar Chaparro y la actriz española Paz Vega.

Entre las numerosas actuaciones de la gala destacamos la de la representante de España en Eurovisión 2023, Blanca Paloma, que ha interpretado "Eaea", un tema con el que la cantante ha querido rendir homenaje al cineasta recientemente fallecido Carlos Saura, por su "apoyo al flamenco". Durante su actuación se han emitido imágenes de la película Bodas de sangre (1981)