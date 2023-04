Benicio del Toro: "Lo primero que me pidieron en Hollywood es que me cambiara el nombre"

Benicio del Toro (1967) recibirá el Platino de Honor en la X gala de estos premios, que celebran su décima edición este sábado, 22 de abril, en Madrid. El popular actor y productor puertorriqueño ha atendido este viernes a los medios en una multitudinaria rueda de prensa donde ha asegurado que: "Me siento muy honrado de seguir los pasos de los ganadores anteriores, como Antonio Banderas, Edward James Olmos, Ricardo Darín o Carmen Maura".

El actor ha comentado cómo logró superar los estereotipos a los que los hispanos parecen condenados en Hollywood: "Cuando empecé mi carrera allí, lo primero que me pidieron es que cambiara de nombre. Y es que, en Hollywood, la mayoría de los cuentos, de las historias, no están diseñados para la minoría".

""Yo tenía un amigo que me preguntó que si no me molestaba que me encasillaran como latino -continúa-. Y en un momento dado tuve la oportunidad de estudiar actuación. Me lo tomé muy en serio y decidí que si iba a interpretar estereotipos, lo iba a hacer buscando la humanidad, la complejidad de los personajes. Entonces tuve la oportunidad de trabajar con grandes directores, escritores y productores que respondieron a "mi llanto" de poder dotar de dimensión a esos personajes".

"Implicarte más suponía también asumir más responsabilidad, es el camino en el que yo, sin ser escritor o director, como actor me metí y busqué mi propio espacio, mi propia forma de hacer las cosas. Por eso en mi nueva película, Reptile, también ejerzo de productor" -ha añadido Benicio-.

"Creo que los estereotipos existen porque no se profundiza en los personajes que representan a las minorías -ha concluido-. Quizá porque no hay suficientes escritores que hagan la historia del hispano dentro de Estados Unidos. Espero que esto cambie. Tiene que salir el hispano dentro de Estados Unidos, que haga su propia historia, a lo mejor ahora hay más oportunidades, antes hacer una película era casi como ir a la luna, ahora puedes hacerlo casi con un teléfono".

En cuanto al camino que puede seguir el cine latinoamericano para triunfar en Hollywood sin perder su esencia, Benicio lo tiene muy claro: "Tenemos el ejemplo del cine mexicano que lleva varios años triunfando allí con los esos tres grandes directores que son: Iñarritu, Cuarón y del Toro. Han logrado hacer su propia salsa para triunfar allá sin renunciar a su esencia. Creo que actualmente el cine latinoamericano, el de Hollywood, el japonés, el chino... todos se influyen unos a otros".

"Con los años he creado mi propio estilo"

Ganador de premios como el Óscar, el Globo de Oro, el Bafta, el Oso de Plata de Berlín, la Palma de Oro de Cannes o el Premio Donostia, a los que ahora suma el Platino de Honor del cine iberoamericano, el actor asegura que: "Con los años he creado mi propio estilo. En mi juventud no tocaba ningún instrumento musical y no era un chico solitario, así que decidí ser actor porque para mí era como un recreo. Le fui cogiendo el gusto a la actuación, pero descubrí que era una cosa que se aprendía trabajando. Antes pensaba que esa capacidad de actuar era algo con lo que uno nacía; pero no, hay que trabajar mucho para ser un buen actor.

Preguntado por los errores que cree haber cometido en su pasado, ha dicho no atormentarse por ello. "Hay cosas que uno hace de joven porque no tiene la energía organizada, a veces he dicho no a cosas por rebeldía, sin pensarlas. Hoy procuro fijarme más en el presente que en el pasado o el futuro. Soy padre y eso me ha cambiado mucho, veo muchos muñequitos (ha bromeado). Y como actor he tenido la oportunidad de trabajar con directores excelentes, de los mejores del mundo y actores fantásticos también, y como Bob Esponja, uno va absorbiendo y aprendiendo".

Entre esos actores y directores ha mencionado a Javier Bardem y Bigas Luna, con quienes rodó "Huevos de oro" hace ya tres décadas en Miami. "En aquel momento estaba filmando otra película en Pensilvania, en invierno, y me escapaba a Miami para rodar mis secuencias. Y como no podía estar bronceado en Pensilvania. No podía coger sol y me tenía que poner un sombrero (Ríe). Fue un rodaje estupendo y me hice muy amigo de Javier Bardem, que es uno de mis actores favoritos. Es una película muy especial para mí".

"Por cierto que, a mi padre le hizo ilusión que participara en esa película, lo que para mí fue un alivio, ya que cuando empecé como actor mi familia no estaba muy contenta. Ahora es un poco distinto. Y recuerdo que, cuando salió esa película, a mi padre le gustó, tal vez porque la hice en español".

Preguntado sobre el cine portorriqueño actual, Benicio del Toro ha comentado: "Es increíble lo que ha pasado en Puerto Rico con la música reguetón, que está triunfando en todo el mundo, esperemos que surja algo igual con el cine”.

En cuanto a sus proyectos destaca White lies, la película que prepara Oliver Stone, con quien ya trabajó en Salvajes (2012). "Tiene un talento inmenso, a muchos de los que estamos en Hollywood nos ha hecho sentir valientes, porque ha hecho un cine muy valiente y muy político. De hecho yo pensaba que lo había tenido muy fácil para hacer ese tipo de cine hasta que leí su autobiografía y descubrí cuanto le había costado hacer ese cine comprometido. Sin duda es uno de los grandes directores norteamericanos".