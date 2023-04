Ucrania prepara nuevas brigadas y unidades para expulsar a las tropas rusas

El ministro de Defensa Ucraniano, Oleksii Reznikov, ha destacado este sábado que "cada reunión de este formato no solo nos trae más 'regalos' útiles para el Ejército ucraniano, sino que tiene como fin llevar a los criminales ante la Justicia".

"Los resultados del Ramstein 11: Rusia se acerca al Nuremberg II", ha tuiteado, en referencia al proceso celebrado en la ciudad homónima alemana contra los criminales de guerra de la Alemania nazi.

“#Ramstein 11 results: russia is getting closer to Nuremberg II. Each meeting in this format not only provides more useful"gifts" for the #UAarmy, but also aims to bring criminals to justice. pic.twitter.com/Li9TcgvZyI“