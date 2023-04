Tomás Guitarte: "Nos cuidamos unos a otros en el bar, hacemos sociedad"

Hace dos semanas el diputado de Teruel Existe, Tomás Guitarte, relataba en el pleno del Congreso cómo muchos bares y pequeños comercios de la España vaciada cierran sus puertas por falta de rentabilidad: es difícil sacar dinero cuando tus posibles clientes no llegan al centenar. Con ellos, cierra el único lugar de ocio y encuentro en el pueblo, el único instrumento de cohesión social. Aunque algunos ayuntamientos pueden hacerse cargo de los gastos para mantenerlos abiertos, no siempre es posible. Por eso Teruel Existe ha propuesto que bares, restaurantes o tiendas de alimentación puedan considerarse entidades de economía social, como las cooperativas o las fundaciones, para tener incentivos fiscales y ayudas públicas que contribuyan a mantenerlas abiertas en los nucleos de población de menos de 200 habitantes. La iniciativa tuvo más de 300 apoyos en el Congreso y ha empezado a tramitarse.

Pregunta: Tomás Guitarte diputado de Teruel existe. Enhorabuena por esa iniciativa.

Respuesta: ¡Gracias! No es más que el reflejo de la forma de actuar que tenemos desde Teruel Existe, que es fijarnos también en las cositas pequeñas, porque son muy importantes.

P: Los bares han puesto de acuerdo a PP, a PSOE, a VOX, a Unidos Podemos... Nadie duda de lo importantes que son este tipo de locales, sobre todo en los municipios más pequeñitos, 200 habitantes.

R: Sí, porque realmente quien lo haya experimentado sabrá de motu proprio que son, no sólo el bar, sino el centro de actividad de todo el pueblo, donde se concentran, donde se reúnen los vecinos. Es mucho más que un bar. Y por eso queríamos poner énfasis en reconocerles esa labor social que realizan mucho más allá de la rentabilidad económica de la inversión, prioriza la relación social y luego, obviamente, ayudarles a que con determinadas aportaciones que tiene la economía social puedan hacer más viable el propio negocio: ayudarles a que sea rentable es imprescindible en estos pequeños municipios. Hablamos de menos de 200 habitantes, porque obviamente allí el bar no se monta como un simple negocio. Es muchísimo más.

R: Claro, la mayor parte de estos negocios intenta sobrevivir al conjunto del año con los beneficios que obtienen en verano, en Semana Santa, en algunos fines de semana. Y si hay algo duro es pasar esos cuatro meses de invierno donde no solo es que haya menos gente... El pueblo en el que no hay bar tampoco va la gente el fin de semana y va mucha menos gente en verano. Es un reclamo para que vayan con más asiduidad. Y esas temporadas altas, por decir algo, es cuando se recupera un poco para poder aguantar el resto del invierno, que es duro porque hay muy poca gente y por la propia soledad de atender el establecimiento. Pero bueno, yo creo que lo hacen bien, coordinan las vacas gordas con las vacas flacas y sacan el conjunto del año, pero es evidente que necesitan una ayuda y el reconocimiento de esa labor que realizan.

R: Yo creo que unos a otros se cuidan a través del bar. Si alguien falta, pues "fulanito no ha venido esa tarde a jugar la partida de guiñote, ¿qué le pasará?". Porque hay mucha gente envejecida y la mayoría de las veces requieren no sólo ya ese café, sino el contacto social para evitar la soledad, para sentirse socializados. Y al ser un espacio único en el pueblo, incorpora gente de todas las edades. Es transversal a efecto de todas las generaciones. Ahí conviven niños con mayores, abuelos con nietos, personas adultas... Y realmente yo creo que es donde se forma incluso la personalidad del propio pueblo. Ahí es donde se discute, se habla de lo divino y de lo humano, se arregla el mundo o se estropea, pero todo en el bar. Y ese control, esa solidaridad humana que a veces se desprende, es un valor importantísimo de los bares. Lo de menos casi es la cerveza o el café. Lo real es tener un espacio donde te reúnes, donde ves a tus convecinos, donde formas sociedad.

Crear empleo y dar vivienda

P: Hemos conocido a Lika. Ella y su familia regentan el bar de Hombrados en Guadalajara. El Ayuntamiento se lo ha cedido junto a la casa y es una iniciativa que estamos viendo también en otras partes de España y que está teniendo buena acogida, sobre todo entre la población inmigrante. ¿Qué le parece como medida para repoblar la España vaciada?

R: Me parece muy interesante. De hecho muchos ayuntamientos hacen esa función. Insistimos en la necesidad, por ejemplo, de vivienda, como complemento a estas actividades. De que haya un parque de vivienda en alquiler en los pueblos, porque muchas de las actividades de repoblación que se darían se ven impedidas porque no hay vivienda a la que acceder. Muchos municipios, sacan a concurso el bar acompañado de vivienda. Cuando no va acompañado de esa vivienda es muchísimo más difícil coger a alguien que esté interesado en explotarlo.

Hay iniciativas interesantes por ejemplo en Teruel, a instancias de la Cámara de Comercio y la Diputación Provincial. Se está extendiendo una figura que se llama 'Multiservicios Rurales': es un bar, es una tienda... porque la modificación de la ley que planteamos no solo es para los bares, también para las tiendas, incluso la venta ambulante que muchas veces va a los pueblos a llevar pan, a llevar pescado. Es para todos esos servicios. El de 'Multiservicios Rurales' intenta acoger en un único establecimiento todos esos servicios: el bar, la tienda, incluso el alojamiento de los propios que explotan el negocio y alojamiento para terceros. Y está dando buen resultado.