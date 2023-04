El gobernador de Santa Catarina, Jorginho Mello, ha expresado su "enorme tristeza" por este "lamentable" suceso. "Expreso mi total solidaridad, que Dios conforte el corazón de todas las familias en este momento de profundo dolor", ha escrito en Twitter.

“É com enorme tristeza que recebo a lamentável notícia de que a creche particular Cantinho do Bom Pastor, em Blumenau, foi invadida por um assassino que atacou crianças e funcionários. Infelizmente quatro não resistiram e morreram, além de três feridos.“