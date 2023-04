Los Ángeles, de cuna del cine con Hollywood a capital internacional de la industria del videojuego

Quien piensa en Los Ángeles piensa en cine y en Hollywood... Largas avenidas, buen tiempo, fama y lujo. Pero desde hace varias décadas la industria del cine ha ido dejando paso progresivamente a un nuevo protagonista: los videojuegos.

Aunque Tokio todavía sigue siendo la capital mundial indiscutible, la ciudad californiana y el sector comparten una larga historia. Ya es la segunda región del mundo más importante. Durante años ha organizado las ferias y encuentros más relevantes de la industria y, desde hace tiempo, concentra a las principales compañías.

Desde Naughty Dog, EA Sports o Riot Games, pasando por Activision Blizzard, las principales empresas del sector han encontrado en la Costa Oeste de los Estados Unidos un punto de encuentro para desarrollar sus juegos.

Y no solo las empresas propias del país, los gigantes internacionales como PlayStation o Nintendo también la han elegido como ciudad base en el extranjero, además de que cientos de empresas independientes y estudios de menor tamaño han aprovechado el ecosistema tecnológico de la zona.

"Los Ángeles es el hogar de una fantástica reserva de talento creativo e innovación", explican en una entrevista con RTVE.es portavoces de la compañía Riot Games. Con sede en Santa Mónica, esta desarrolladora y editora de videojuegos fundada en septiembre de 2006 es famosa por League of Legends.

En total, más de 900 empresas de la industria han establecido su base en este estado y el sector da más de 200.000 puestos de trabajo en el país, según los datos del gobierno de Estados Unidos.

"Creo que hay un montón de razones diferentes por las que trabajamos aquí. Desde el clima, la gente o la comida. Pero sobre todo, la cultura, porque ayuda al desarrollo de la industria y el intercambio de ideas y proyectos", explican en un estudio en Hollywood la directora de producción de EA Sports, Kasumi Shishido, y el director de diseño de la compañía con sede en Los Ángeles, Jason De Heras.

El vínculo entre videojuegos y séptimo arte es cada vez mayor

El vínculo entre los jugadores y los cinéfilos es cada vez mayor. Los productores de Hollywood ya no se conforman con vender sus derechos cinematográficos a las compañías de videojuegos, sino que las propias consolas se han convertido en una fuente de material más para llevar productos a la gran pantalla, tal y como ha pasado recientemente con la serie de HBO, 'The Last of Us' de Naughty Dog donde ha participado el actor Troy Baker.

“Los actores, de repente, se han dado cuenta de que esto puede ser una gran ventaja y un movimiento para salvar su carrera“

Baker es el ejemplo de que algunos de los actores que ahora se dejan ver por el paseo de la fama y series de televisión han podido dar el salto desde los videojuegos a la gran pantalla.

Otros nombres que se van sumando poco a poco a esa lista pueden ser Steven Ogg, que pasó de doblar a Trevor Philips en la entrega ambientada en la propia ciudad de Los Ángeles, 'GTA V', a actuar en series exitosas como 'The Walking Dead' o 'Snowpiercer'.

"Los actores, de repente, se han dado cuenta de que esto puede ser una gran ventaja y un movimiento para salvar su carrera", explica el CEO y fundador Xsolla, un estudio de angelino con sedes en todo el mundo, Aleksandr Agapitov.

A medida que los actores de videojuegos han ganado más reconocimiento crítico, los actores de renombre también se han subido a esta rueda y los famosos de Hollywood han demostrado ser una poderosa estrategia de marketing para vender nuevos juegos, lo que hace cada vez más borrosa la línea entre el séptimo arte y este sector.