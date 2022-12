50:41

Esta semana hablamos sobre la industria eSport en Corea, una de las más potentes del mundo

Hoy hablamos sobre la industria eSport en Corea, una de las más potentes del mundo a colación de la reciente celebración del Amazon Gamergy 2022. Para ello nos acompaña Álvaro García -@AlvaroTheBig4 - periodista especializado en eSports, caster y colaborador de varios medios.

PLAYLIST:

LEGENDS NEVER DIE - AGAINST THE CURRENT

ENEMY - IMAGINE DRAGONS

K/DA - POP STARS

INFINITY AGE - PENTAKILL

GUNS FOR HIRE - WOODKID

SNAKES - MIYAVI, PVRIS

ZERI THE SPARK OF ZAUN - LAUREN BABIC