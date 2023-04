1:24

El asesor especial para Asuntos Internacionales de la Presidencia de Brasil, Celso Amorim, ha afirmado después de su encuentro con el presidente ruso, Vladímir Putin, que no hay una "solución mágica" para la guerra con Ucrania. "No hay una solución mágica, pero habrá un momento en que de un lado o del otro surgirá una percepción de que el costo de la guerra, no solo político, sino también humano y económico, será mayor que el de las concesiones para la paz", ha declarado Amorim al canal CNN Brasil.