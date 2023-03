Rusia ha condenado a cárcel a un hombre por desprestigiar a las fuerzas armadas después de que su hija hiciese un dibujo contra la guerra en Ucrania. La niña pintó a una madre y a su hija bajo las bombas junto a una bandera de Ucrania y la policía comenzó a investigar a su padre, Alexei Moskalyov, que según informa el portal independiente en defensa de los derechos humanos OVD- Info, ha sido condenado a dos años de prisión y separado de su hija, Masha, a la que trasladaron a un centro de menores.

El caso ha provocado indignación entre los activistas rusos de derechos humanos y ha desencadenado una campaña en Internet para reunirlos.



Según las autoridades, Moskalyov ha sido condenado por comentarios que publicó en sus redes sociales sobre la guerra en Ucrania, pero la investigación comenzó después de que Masha, de 12 años, hiciera un dibujo crítico con el conflicto y que llevó a los profesores del centro a llamar a la Policía.

“‼️prosecutors requested a two-year prison term for a single father whose daughter drew an anti-war picture in school. The daughter, Masha, is currently in an orphanage where she might remain if Alexei, the father, is thrown in jail. #freemasha https://t.co/nLGZxyTxNp“