Sin casa y sin dinero: víctimas de una estafa inmobiliaria

Miles de personas son víctimas de una estafa inmobiliaria cada año en España. Los elevadísimos precios de la vivienda hacen que ofertas atractivas y golosas se conviertan en el señuelo en el pican miles de víctimas. La mayoría pierden la casa y el dinero.

Martínez añade: “ E stán en libertad pendientes de juicio . Puede ser que sigan efectuando el mismo modus operandi con otras parcelas y en otros sitios. Si no hay una denuncia para poder empezar la investigación, nosotros ya no podemos hacer nada”.

González afirma que hay una presunta denuncia de MetroHome a SmartLiving por usurpación de la identidad y posteriormente SmartLiving se querella por administración desleal, estafa y apropiación indebida. “Lo que están haciendo es pasarse la pelota unos a otros, pero las víctimas son los pobres compradores que no han recibido nada y no se les ha devuelto nada. Huele muy mal ”, asegura González.

Aún en Tarragona, en El Catllar , una docena de familias entregaron hasta 50.000 euros de paga y señal por unas casas que no se han llegado a construir nunca. La promotora era SmartLiving . Encargó su comercialización a MetroHome , cuya cara visible es Yago Zarroca , investigado por otras presuntas estafas. Los afectados, que no han querido aparecer ante las cámaras, han interpuesto demandas civiles y querellas criminales por apropiación indebida y posible estafa.

Gema Rodríguez se considera otra de las estafadas. Había puesto todo su patrimonio e ilusión en una peluquería que reformó y tan solo pudo abrir unos meses. Nunca llegaron a escriturar. “Yo no sé dónde está el dinero ni dónde están las escrituras . Yo sé que he pagado 75.000 euros, que me ha gastado en la reforma, que han roto mis sueños y no tengo nada”. Añade que el presunto estafador lleva un nivel de vida muy alto : “Con mi dinero es con el que te vas de vacaciones, con mi dinero te has comprado un coche, con mi dinero es con el que te vas de vacaciones...Con el mío y el de unos pocos más".

Al propietario de una inmobiliaria de Valmojado , en Toledo, se le acusa de estafar más de un millón de euros a sus vecinos. Le han denunciado por ofertar viviendas y terrenos que no estaban a la venta y quedarse con el dinero. Marta Garrido compró dos parcelas por 66.500 euros. “Pasan los meses y me da largas para la escrituración con lo cual mi marido y yo empezamos a buscar a los dueños de la parcela que nos dicen que no han firmado nada con esta inmobiliaria ”.

Más de 100 familias vendieron su casa sin saberlo

Conchi debía 12.000 euros y su casa estaba valorada entonces en casi 400.000. En aquel momento era muy complicado obtener créditos de los bancos, por lo que las víctimas de esta trama se caracterizaban por intentar buscar financiación y soluciones en la vía privada. Conchi asegura que un intermediario de Francisco Comitre le ofreció una solución a sus problemas. La trama ofrecía soluciones financieras que ocultaban una estrategia para apoderarse sin coste o a precio irrisorio de sus propiedades.

Conchi Martínez creía que firmaba un préstamo personal y vendió su casa sin saberlo Repor

“Yo me encontré que habían unas escrituras a nombre del Sr. Francisco Comitre y me caí redonda. Llamé a un abogado de confianza y me dijo: esto es una estafa. Tu casa ya no es tu casa”, cuenta Conchi. Lleva 10 años de alquiler pagando más de 700 euros mensuales mientras “mi casa la están ocupando el testaferro y su familia, el paleta que tenía el Sr. Comitre”.

En notaría se les decía que estaban firmando un préstamo cuando en realidad era una compraventa Repor

Muchos de los afectados ya no pueden contarlo porque han fallecido. Y los que podrían, la vergüenza se lo impide…El abogado Pere Joan Perete lleva el caso de dos víctimas. “Esa vergüenza de cómo yo no me pude dar cuenta de lo que estaba firmando. Iban a buscar la solución a unas pequeñas deudas. Y no sólo es que no hayas solucionado tu deuda personal es que además te han desvalijado completamente tu patrimonio inmobiliario”.

Se trata de fincas en el centro de Barcelona que pueden estar valoradas entorno al medio millón de euros. También residencias en zonas de sky como Baqueira Beret: “Una de estas viviendas los investigados la usaban para el uso y disfrute personal, así se desprende de las conversaciones intervenidas por los Mossos d’Esquadra, donde en el caso de una de nuestras clientas el Sr. Comitre se jacta de que está usando la vivienda de Baqueira: la tonta no ha denunciado y lo mejor de todo es que sigue pagando la hipoteca”.

El abogado Pere Joan Perete lleva el caso de dos víctimas de la operación Cocoon Repor

Perete sostiene que era imprescindible la colaboración del notario. “Cuando las víctimas acudían a notaría acompañadas del Sr. Comitre o de otros abogados de la trama, se les decía que los que estaban firmando era un préstamo cuando en realidad el contenido de la escritura del contrato era una compraventa”.

Las víctimas fueron denunciando en diferentes puntos de la geografía catalana con lo que se desarrollaron procedimientos separados. Al principio, los jueces que investigaban sus hechos no veían indicios de delito. “Se llegó a la conclusión inicial de que las personas habían vendido sus viviendas de forma libre, a un precio bajo del mercado sí, pero con conciencia de ello”, sostiene Perete, que añade que “el inicio fue duro para las víctimas pues les faltaba apoyo y se les cuestionaba su relato”.

Luego los Mossos d’Esquadra investigaron, “vieron que había un modus operandi que se iba produciendo en muchas víctimas y de ahí que la investigación policial ha llevado a puerto lo que estamos hablando hoy en día”, detalla Perete.