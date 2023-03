Resumen de la guerra entre Ucrania y Rusia el 18 de marzo: Las tropas rusas intentan cercar Avdiivka y Mariinka

El Ministerio de Reino Unido ha indicado que "es probable" que las autoridades rusas se estén preparando para "facilitar un reclutamiento militar más amplio". En su parte diario de la guerra, apunta a que las autoridades rusas presentaron el 13 de marzo un proyecto de ley para cambiar el tramo de edad para el servicio militar obligatorio a hombres de 21 a 30 años, de los 18 a 27 actuales. "Es probable que la ley se apruebe y entraría en vigor en enero de 2024", ha añadido.

