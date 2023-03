Feijóo ve la moción como "un balón de oxígeno" para Sánchez

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado que la moción de censura contra Pedro Sánchez del próximo martes impulsada por Vox va a ser "un balón de oxígeno" para el jefe del Ejecutivo, y que ellos no van a "contribuir a insuflar aire a un Gobierno (...) que está en tiempo de descuento".

"La próxima semana, el señor Sánchez va a ganar una votación parlamentaria sin ningún esfuerzo, pero nosotros seguiremos trabajando para ganarle en las urnas. Le ganaremos en mayo y después le ganaremos cuando convoque las elecciones generales", ha manifestado el líder de los populares en un acto de su partido en Cartagena, Región de Murcia.

El PP ha manifestado que su grupo se abstendrá en la votación de la moción de censura, que propone como candidato alternativo a presidir el Gobierno a Ramón Tamames. Feijóo, que no es diputado sino senador, y por tanto no tiene escaño en el Congreso, se ausentará del debate.

12.19 min Parlamento RNE - GAMARRA: Vox se ha arrepentido ya de haber impulsado la moción

Cuca Gamarra, secretaria general del PP, ve "lógico" que Feijóo no acuda a la Cámara Baja, pues no puede tomar la palabra. En una entrevista este sábado en el programa Parlamento de RNE, ha asegurado además que el partido de Santiago Abascal se ha arrepentido de haber impulsado la moción.

Durante su intervención en Cartagena, Feijóo ha opinado sobre Sánchez que, "aunque gane una votación en el Congreso, ha perdido a la gente".

Asimismo ha señalado que su proyecto político “se dirige a la mayoría centrada y sensata” que “no quiere discutir por política”.

“A la mayoría de esas familias que no quieren una sobremesa en la que unos se enfrentan a otros”, ha descrito en contraposición a un Gobierno de España que entiende que “vive de la crispación y el enfrentamiento”.

Ha destacado que todavía “no ha acabado el partido y no se puede dar un balón por ganado, pero tampoco un voto por perdido”, al tiempo que ha advertido de que si el PP no logra cambiar el Gobierno de España, “lo lamentaremos durante una década” y “nos sentiremos corresponsables del fracaso de la nación”.

Para el líder popular a los miembros del Ejecutivo "lo único que les importa es la supervivencia en la Moncloa", y ha arremetido especialmente contra la ministra de Igualdad, Irene Montero, o el ministro de Consumo, Alberto Garzón, además de contra la ministra de Educación y FP, Pilar Alegría, de quien ha lamentado que se vaya a la sede del PSOE en Ferraz "a leer argumentos e insultarle todos los días".

"Ser ministra para insultar a los demás no parece que sea una cuestión muy inteligente. Yo os confieso que me preocupa porque dice mucho de cómo está el sanchismo", ha apostillado el líder del PP, que se ha referido al eslogan de campaña del PSOE 'Defiende lo que piensas'. "Sánchez ha hecho exactamente lo contrario de lo que ha dicho y nadie sabe lo que piensa", ha advertido. Feijóo también ha aprovechado este lema para pedir a "los socialistas no sanchistas" que "defiendan lo que piensan".

"Si piensas que no se puede dormir con Podemos en el Gobierno, defiéndelo. Si piensas que Bildu y el independentismo no pueden tener la llave del Gobierno, defiéndelo", ha clamado.