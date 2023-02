Ganadores Berlinale 2023: lista completa de premiados

Oso de Oro: Sur l'Adamant, de Nicholas Philibert (Francia, Japón)

Oso de Plata Gran Premio del Jurado: Roter Himmel, de Christian Petzold (Alemania)

Oso de Plata Premio del Jurado: Mal viver, Joao Canijo (Portugal)

Oso de Plata a la mejor dirección: Philippe Garrel, por Le grand Chariot (Francia)

Oso de Plata a la mejor interpretación protagonista: Sofía Otero, por 20.000 especies de abejas, de Estíbaliz Urresola (España)

Oso de Plata a la mejor interpretación de reparto: Thea Ehre, por Bis ans Ende der Nacht -Till the End of the night, de Chistopher Hochhäusler (Alemania)

Oso de Plata al mejor guión: Music, de Angela Schanelec (Alemania, Francia, Serbia)

Oso de Plata a la contribución artística: Disco Boy, de Giacomo Abbruzzese (Francia, Italia, Polonia, Bélgica)

Premio al mejor film de Encounters: Here, de Bas Devos (Bélgica)

Premio a la mejor dirección de Encounters: El eco, de Tatiana Huezo (México)

Premio Especial del Jurado de Encounters: Samsara, de Lois Patiño (España)

Premio al mejor documental: El eco, de Tatiana Huezo (México)

Premio a la mejor ópera prima: Adentro mío estoy bailando, de Leandro Koch y Paloma Schachmann (Argentina)

Oso de Oro al mejor cortometraje: Les chinilles, Michelle y Noel Keserwany (Francia)

Oso de Cristal de la sección Generation 14Plus: Adolfo, de Sofía Auza (México)