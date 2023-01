'She Came to Me', de Rebecca Miller, abrirá la 73 edición de la Berlinale

La comedia romántica estadounidense She Came to Me, de la realizadora y guionista Rebecca Miller, abrirá la 73 edición de la Berlinale, que arranca el próximo 16 de febrero, anunció este miércoles la organización del festival.

"Estamos encantados de inaugurar esta edición del festival con una comedia irresistible construida sobre los conflictos cotidianos de la sociedad occidental", señalaron los codirectores de la Berlinale, Mariëtte Rissenbeek y Carlo Chatrian, en un comunicado.

Los personajes, "dibujados por Miller y encarnados por grandes actores y actrices, optan por dejarse guiar por las inspiraciones del momento en lugar de obedecer los dictados de la sociedad", agregaron.

"Como una película del Hollywood pre-code, She Came To Me es una fantástica oda a la libertad de expresión", afirmaron.

El filme, que celebrará en el Festival Internacional de Cine de Berlín su estreno mundial y se proyectará fuera de competición dentro de la sección Berlinale Special, está protagonizado por Peter Dinklage, Marisa Tomei, Joanna Kulig, Brian d'Arcy James y Anne Hathaway.

Esta encantadora comedia sobre el amor en todas sus formas entrelaza las historias de varios personajes que viven en la vibrante metrópolis romántica de Nueva York, indica el comunicado.

El compositor Steven Lauddem (Peter Dinklage) tiene un bloqueo creativo y es incapaz de terminar la partitura de su gran ópera de regreso.

Siguiendo el consejo de su esposa Patricia (Anne Hathaway), que anteriormente fue su terapeuta, va en busca de inspiración y lo que encuentra es mucho más de lo que esperaba o había imaginado jamás.

La última participación de Miller en la Berlinale fue en 2016, con la película Maggie's Plan dentro de la sección Panorama, después de que su filme The Private Lives Of Pippa Lee compitiera en 2009 en la sección oficial.