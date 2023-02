El jefe del grupo de mercenarios Wagner, Yevgeny Prigozhin, ha acusado a Rusia de "alta traición" por privar a sus soldados de municiones en el frente de batalla en Ucrania, en lo que ha llamado un intento "traicionero" de destruir su empresa militar privada.

"El jefe del Estado Mayor y el ministro de Defensa están dando órdenes a diestro y siniestro, no solo de no dar munición a Wagner, sino también de no ayudarla en el transporte aéreo", ha denunciado Prigozhin en un mensaje publicado en su canal de Telegram. "Simplemente, hay una oposición directa. Esto puede equipararse a alta traición", ha añadido.

El Ministerio ruso de Defensa ha calificado de "absolutamente falsas" las declaraciones "exaltadas" del jefe del grupo de mercenarios.

"El mando del grupo conjunto de tropas (en Ucrania) presta especial, constante y prioritaria atención a la dotación de todo lo necesario a los voluntarios y militares de las unidades de asalto", ha señalado en un comunicado el Ministerio de Defensa, que lleva semanas calificando a los mercenarios de Wagner de "voluntarios".